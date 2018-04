Charlotte Bøving - tv-læge på DR2 - taler på Marina Fiskenæs

Gråsten: Onsdag den 2. maj kommer læge og vært på DR2 programserien "Lægen flytter ind", Charlotte Bøving til Gråsten. Hun er inviteret af LOF Syd i samarbejde med Gråsten Handel og skal tale på Marina Fiskenæs på Fiskenæsvej 2 kl. 19. Charlotte Bøving vil på en underholdende måde give publikum nogle vise ord med på vejen mod en sundere livsstil - hun vil her ligesom med familierne i programmerne og med tv-seerne vise, hvor lidt der skal til for at skabe ændringer i hverdagen.I 2016 fik Charlotte en kræftdiagnose, men det har ikke slået hende ud af kurs. Som hun selv siger: "Tid er det eneste, vi ikke kan købe", og med det in mente vil Charlotte med sit foredrag slå fast, hvor vigtigt det er, at vi passer på os selv. Charlotte Bøving debuterede på tv i 2010 med programserien "BS og Basserne". I 2014 blev hun tilknyttet Go´ Morgen Danmark på TV2, og endelig i 2016 blev hun vært på programserien "Lægen flytter ind".

Billetter købes hos LOF Syd.