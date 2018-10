Eleverne har arbejdet med stemmen og kroppen, og nu er de ved at lave billeder på scener fra operaen. De får opgaven på et stykke papir og har halvandet minut til at være kreative under pres, inden holdene skal fortolke hinandens 'pausebilleder' fra operaen.

Elsker at synge

Josefine Hohwü Odefey går på gymnasiets mediefagslinje, men har i dagens anledning fået lov til at hoppe ind i musiktimen.

- Jeg er meget interesseret i opera og elsker at synge. Jeg er helt vild med det, vi lærer i dag. Jeg kan slet ikke vente til, at vi skal i gang efter pausen. Det er mega hyggeligt, og jeg er glad for, at jeg måtte være med, siger Josefine Hohwü Odefey.

Gymnasielærer Hanne Yding Wolff sagde ja tak til tilbuddet med det samme, hun fik det fremsendt.

- På C-niveau skal eleverne udsættes for den klassiske musik. Så det er vigtigt, at det bliver en del af deres undervisning. Og det her er en anden måde at gøre det på. De var lidt skeptiske i starten, men jeg tror, de synes, det er sjovt. En vigtig del af musikken er det sociale. Det er vigtigt, at klasserne bliver knyttet på tværs, siger Hanne Yding Wolff.