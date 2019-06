Callesens farvel: Jeg slukker for fjernsynet og går en tur

- Jeg har været i lære i fire år og er fuld af energi til at fortsætte vores arbejde. Det er lidt som at stå med arbejdshandskerne på og så ikke få lov til at bestille noget, siger en tydelig skuffet Jan R. Callesen og tilføjer:

Nordals: Der var anderledes glæde og kulør på tilværelsen for fire år siden, da farvehandler Callesen i Nordborg efter et pænt personligt valg og helt gulmalet Sydjylland fik en plads på Christiansborg for Dansk Folkeparti.

Ikke slået ud

Men selv om det ikke gik som under jubelvalget i 2015, så er Callesen alt andet end slået ud. Han fik da også 830 personlige stemmer på sin hjemmebane i Sønderborgkredsen - de fleste på Nordals, hvor han stadig står stærkt.

- Jeg er taknemmelig for, at jeg trods kritikken af dobbeltmandat stillede op til kommunalvalget i 2017. Og jeg er bestemt heller ikke slået ud. Jeg er klar til næste folketingsvalg, lyder det sikkert fra Jan Callesen, som tror på et valg om et par år igen.

- Lige nu er man da lidt vingeskudt, men der er brug for DF, og der er stadig de ældre og vilkår for børnefamilier at kæmpe for, siger han og fortsætter:

- Vi har været med til at indføre grænsekontrol og stoppe tilstrømningen af flygtninge, der gik rundt ude på motorvejen i 2015. Vi har indført 144 stramninger. Nu kommer det Socialdemokratiet og Venstre til gode, de har lovet at videreføre den linje, så vi har i sandhed opnået resultater. Det er jeg stolt af.

Jan Callesen havde et ordførerskaber inden for IT, telekommunikation og det tyske mindretal.