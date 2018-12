Sønderborg: I forbindelse med dagens artikel om byrådsmedlem og folketingsmedlem, Jan R. Callesen (DF), kan det i overskriften se ud som om, han ikke længere ønsker at være folketingsmedlem. Det er ikke tilfældet, hvilket også fremgår af selve artiklen. Men for at fjerne enhver tvivl, understreger Jan Callesen, at han er at finde på listen, når der inden juni næste år er valg til Folketinget.