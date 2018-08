Callesen vil gerne snakke erhvervspolitik

Folketingsmedlem for Dansk Folkeparti, Jan Rytkjær Callesen, driver som bekendt farvehandel i Nordborg og vil gerne have fokus på erhvervspolitik, når der er sommergruppemøde.

- Det gælder både et større økonomisk råderum for pensionister og flere penge til ældrepleje i form af de varme hænder, tilføjer han.

- Det glæder mig, at de alle kommer her og området kan vises frem, men først og fremmest skal vi jo snakke politik, siger Callesen, der er enig med sit parti i flere af fokusområderne som eksempelvis grænsekontrollen og mere hjælp til de ældre.

Sønderborg: Jan Rytkjær Callesen er ikke alene folketingsmedlem, men også byrådsmedlem i Sønderborg for sit parti, DF, og derfor på hjemmebane, når de politiske kollegaer kommer på besøg her mandag til onsdag.

Ølklub på Borgen

Men et bestemt område ligger ham særligt på sinde. Det er erhvervspolitikken. For som selvstændig med farvehandel i Nordborg, ved han, hvad det kræver at blive og være erhvervsdrivende.

- Det må gerne være nemmere at blive selvstændig. For eksempel ved at hjælpe folk på offentlig forsørgelse med en erhvervsstøtteordning. Vi skal også have set på regler og administration. I dag kan man jo næsten ikke køre økonomien uden revisorhjælp. Teknikken i dag gør, at man i stedet burde koble bogholderiet direkte op med SKAT, mener Jan Callesen, som også er sit partis it-ordfører.

- Og så vil jeg ikke glemme at tale ekstra for Als-Fyn-forbindelsen, som jeg nu også jævnligt gør det på Christiansborg. Vi har for eksempel en ølklub på Borgen, hvor vi får nogle gode snakke, tilføjer Jan Callesen.

I forbindelse med sommergruppemødet i Sønderborg bliver der dog også tid til mere end politik. For eksempel skal DF-toppen senere mandag genopleve historiens vingesus ved Dybbøl Mølle og i historiecentret for krigen i 1864.