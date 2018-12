Callesen forlader gerne Christiansborg men freder byrådet

MF'er for DF, Jan R. Callesen fra Nordborg, forlader gerne taburetten på Borgen for at sikre et blåt flertal, men garanterer sine vælgere, at han stiller op til byrådet igen.

Sønderborg: Emnerne blev mange da en gruppe læsere mandag aften besøgte JydskeVestkysten for at møde det lokalvalgte folketingsmedlem for DF, Jan Rytkjær Callesen fra Nordborg, som også sidder i byrådet i Sønderborg. For kombineret med en rolle som selvstændig og tre firmaer på sine hænder ville en læser vide, hvordan alt det kan passes på én gang.

- Jeg har da også gjort mig mine tanker. Men jeg kan sige, at jeg har nogle dygtige ansatte, som passer firmaerne, så jeg kan koncentrere mig om det politiske. Og her kan jeg garantere de 806 personlige stemmer, jeg fik ved kommunalvalget, at jeg svigter dem ikke. Jeg stiller op igen, lød det overbevisende fra Callesen, som til gengæld lod vide, at han hellere så sit mandat ryge til Nye Borgerlige, så det blå flertal kan bevares frem for at stemmer går til spild, og magten ryger over på rød fløj.

- Det er jo gået godt med det blå flertal, fortsatte Callesen og kunne samtidig afsløre, at partiet i kølvandet på finanslovsdebatten vil presse yderligere på med forslag til regeringen, som skal fremme DF-politiske holdninger som eksempelvis den aktuelle hjemsendelsesstrategi over for kriminelle fremmede og paradigmeskiftet - det vil sige tilgangen til flygtninge- og integrationsområdet.