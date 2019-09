Så nu bager hun pizzasnegle og pølsehorn til Humlehøj-Skolens elever. Hun er også med til at styre regnskabet, når maden sælges fra en bod på skolen. Og snart får hun travlt med også at bage og servere for sultne idrætsudøvere.

Café SAABU er en del af en større plan, hvor Sønderborg Kommune ønsker at skabe flere beskæftigelsestilbud til handicappede, der minder om almindeligt arbejde.Samtidig indrettes et nyt værksted og værested for sværere handicappede på Møllestedgård ved Kær Vestermark. Når det står klart, lukker værkstedet Søndervang.

Dejligt sted at være

Seks ansatte og 16 brugere skal fremover bespise de, der har lyst til 3. halvleg efter gymnastik, svømning, håndbold og andre sportsgrene. Samtidig skal de producere ting til salg fra et nyindrettet glasværksted i den bageste del af cafeteriet.

- Jeg håber, at I får en drøntravlt hverdag. For det gode liv er et aktiv liv, hvor man går på arbejde, sagde Preben Storm, (S) formand for social- og seniorudvalget.

Per Westergaard Sørensen, områdeleder på handicapområdet, har noteret sig, at nogle af de 16 brugere allerede møder kl. 7.30, selv om de først skal komme kl. 8.

- Det her er også meget mere et rigtigt arbejde. Der er nogen, der er afhængig af det, man laver. Det giver lyst til at arbejde, mener han.

Det bekræfter Bente Ewers, som dels har sin gang i køkkenet, dels i glasværkstedet. Lige som Heide Johannsen kommer hun også fra Værkstedet Søndervang, som Sønderborg Kommune ønsker at lukke med den begrundelse, at lokalerne er utidssvarende.

- Her er dejligt. Her får vi ikke hovedpine af at være, forklarer Bente Ewers.