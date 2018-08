C.V. Jørgensen i et poetisk comeback på Als

Sønderborg: Vi fik en times tid med brandmandens søn fra Lyngby Hovedgade 84E. Godt og vel - med et par ekstranumre. Carsten Valentin Jørgensen - kendt som C.V. Jørgensen. Det tætteste man kommer på en dansk Bob Dylan, har kendere udtrykt. Sangene - fra 1970'erne, 80'erne og 90'erne og så det seneste studiealbum "Fraklip fra det fjerne" fra 2002. Siden har der været stille omkring C.V. Jørgensen, og det er mere end 20 år siden, han senest var på Als for at give koncert. Det gjorde han så igen lørdag aften i Mølleparken.

- Vi har glædet os meget til at komme tilbage til denne skønne ø Als - og Sønderborg ikke mindst, sagde Jørgensen. Der ellers ikke sagde så meget. Han lod sangene tale. For C.V. er et meget privat menneske, og man kunne næsten få det indtryk, at han er lidt ubekvem ved at stå på en scene. Selv efter næsten et halvt hundred år på stort set alle landets scener. C.V. Jørgensen er en usædvanlig dygtig sangskriver - og musikken har udviklet sig fra poetiske hymner, kommenterende satire - og med denne særlige filosoferende melankolsk poesi. Folkrock, funk-rock, pop, countryinspireret og senere mere jazzet.

Til Politiken har han engang sagt om sig selv som en mytologisk figur i dansk rockmusik:

- Myter kan være meget interessante, men for det første holder de jo ikke i længden, og for det andet kan de gå hen og blive et kors. Folk tror som regel, at jeg kommer fra et eller andet intellektuelt miljø, hvilket slet ikke er tilfældet. Jeg hader de der etiketter, ambassadør mig her og der, nationalskjald og jeg ved ikke, hvad fanden de ellers kan finde på? At jeg er så fandens venstreorienteret. Det håber jeg meget, jeg kan holde mig ude af, sagde han.