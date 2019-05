CO2-fri klimaløsning: LA og NB vil forske i atomkraft

ProjectZero i Sønderborg får i denne tid national bevågenhed, når folketingskandidater forsøger at finde CO2-neutrale løsninger på klimaproblemet. Måske kan klimaet reddes med en idé fra fortiden. LA og NB vil sørge for offentlig støtte til forskning i atomkraft.

- Vi har fremsat lovforslag om at fjerne forbuddet, som bliver skudt ned gang på gang. Vi har en venstrefløj, der påstår at være så grønne, men som nægter at rykke på noget, der virkelig kan betyde noget, fortæller Steen Holm Iversen (LA).

- Hvis vi skal udvikle de nødvendige teknologiske fremskridt for at redde klimaet, så skal vi ikke have politikere, der blander sig i, hvad der forskes i for offentlige midler, siger partiets formand, Pernille Vermund, der stiller op i Sydjyllands Storkreds.

Men nu vil Nye Borgerlige fjerne Folketingets forbud mod at støtte forskning i atomkraft for offentlige penge:

Radioaktivt affald

Når atomkraft nævnes, er det vanskeligt ikke at tænke på Tjernobyl-ulykken i 1986 eller Fukushima-nedmeltningen i 2011. Fælles for begge kraftværker er, at de er baseret på det radioaktive stof, uran.

Liberal Alliance har siden 2016 været fortaler for at forske i thoriumbaseret energi, som skulle formindske risikoen for nedsmeltning og efterlade færre affaldsstoffer end et urankraftværk.

- Thorium er jo kernekraft, men det har slet ikke det affaldsmæssige problem, som det gamle kernekraft har. Vi må konstatere, at atomkraft er i dag et andet sted end for 30-40 år siden, men de andre partier danser udenom, siger Steen Holm Iversen (LA).

Dansk forskning i atomkraft begyndte i 1958 ved Risø nord for Roskilde, hvor den sidste forskningsreaktor lukkede ned i 2000. Socialdemokratiets Benny Engelbrecht fra Sønderborg ser dog ingen grund til at fortsætte forskningen:

- Tiden er løbet fra atomkraft. Vi har forureningsproblemer nok i Cheminova-grunden Grindstedværket og rester fra forskningen ved Risø, så Socialdemokratiet har ikke til sinde at udfordre forbuddet, siger Benny Engelbrecht (S).