Helle Petersen, leder på Friskolen Østerlund, glæder sig over ugens lejr på Midtfyn, hvor fællesskabet for alvor er blevet dyrket. Foto: Michael Bager

Friskolen Østerlund har i en uges tid skiftet de vante lokaler på Als ud med Sdr. Nærå Friskole på Midtfyn. Hele friskolen er af sted, og her er det store fællesskab og relationer på tværs af klasserne i fokus - samt lidt fynsk historie.

Sdr. Nærå: - Du skal hente bolden. Beskeden er møntet på 10-årige Mille Werner, der springer ud over multibanens bande, får fat i bolden og kaster den tilbage. - Jeg plejer ikke at spille så meget fodbold, bemærker hun, mens hun igen forcerer banden og kort efter igen er i fuld gang med spillet "lort eller lagkage" sammen med en håndfuld drenge. Der er masser af liv på Sdr. Nærå Friskole denne morgen. Det er der som sådan ikke noget usædvanligt i. Og så alligevel er alt ikke helt normalt. For det er ikke friskolens egne børn, som fylder. Det er derimod elever og lærere fra Friskolen Østerlund i Nordborg på Als. I denne uge har den sønderjyske friskole, helt bogstaveligt, byttet skole med den midtfynske friskole. - Det er tredje gang, at vi på Friskolen Østerlund laver sådan et skolebytte. Vi har lejrskole hvert år og også klasseudflugter, men vi kan også godt lide, at hele skolen tager af sted og bliver et stort fællesskab, siger skoleleder Helle Petersen. - På sådan en lejrskole har alle opgaver. De store bliver udfordret ved at skulle forholde sig til de små, nogle kan få hjemve, men vi klarer det hele alligevel. Vi kommer til at se hinanden på en helt anden måde, uddyber skolelederen, mens morgenmaden er ved at være ryddet af bordet.

Skole i gamle dage Det er elever med til, mens andre er i fuld gang med at spille bold - på tværs af årgangene. For 6. klasserne Cecilie Christiansen og Malou Højmøller, begge 11 år, betyder det store fællesskab også en del. - Det er godt, og vi hjælper alle hinanden. Det er hyggeligt, at vi kan gøre det sammen, siger de to piger samstemmende. De har, som de øvrige 6. klasser, et ekstra ansvar med at hjælpe de nye - eleverne i 0. klasse - i forbindelse med lejrskolen. Spirevenner hedder de og hjælper de yngste med eksempelvis mad og pakning. Der bliver dog også tid til at fylde indhold i elevernes rygsæk. Blandt andet med en udflugt til Den Fynske Landsby, et frilandsmuseum i Odense med gårde og huse, som de så ud på Fyn i 1800-tallet. - Det var ret spændende. Vi blev klædt ud som i 1800-tallet og lærte, hvordan man gik i skole den gang. Man stod op, når lærerne kom ind i klassen, og de skrev på tavler. Og de blev også slået over fingrene med et spanskrør, siger Malou Højmøller.

Forældre bidrager Foruden de godt 200 elever og 19 lærere er 15 forældre med for at få det hele til at fungere. En af dem er Nandi Christensen, mor til Kian i 0. klasse. - Jeg vil gerne give en hjælpende hånd, og jeg har et arbejde, hvor det så kunne lade sig gøre. Det er hårdt arbejde, men det er det hele værd, smiler Nandi Christensen. Forældrene laver blandt andet mad og deltager også på udflugter, hvor de har ansvaret for en gruppe børn. - Det giver et specielt fællesskab, og man lærer de andre forældre at kende på en anden måde. De små elever har en ven, der hjælper dem, og det hele foregår på kryds og tværs af klasserne. Det er rigtig godt, siger Nandi Christensen, mens eleverne er i fuld sving i hallen. Sådan en findes ikke i tilknytning til skolen på Als. - Vi bruger deres skole. Vi bruger deres toiletpapir, låner deres bolde og sjippetov, og deres rengøring gør rent to gange for os. Deres pedeller står til rådighed for os, og det omvendte gør sig gældende på vores skole, siger Helle Petersen.

Selv bussen deles Faktisk så deler de to friskoler også den samme bus. - Vi har fået tilbud på busser, og vores fra Nordborg var den billigste. Så vi kørte fra vores skole klokken 7.30 og kom her over og pakkede ud. Så kørte bussen tilbage til Als med dem (Sdr. Nærå Friskole). Så er det så modsat, når vi skal hjem, fortæller skolelederen. Tidligere har Friskolen Østerlund været på Langeland, og det er via friskoleforeningen, at interesserede skolebyttere finder hinanden. - Selvfølgelig er der også økonomi i det, for den skal vi også passe på, og vi har de midler, vi har. Vi kommer ud og ser et nyt sted, og vi gør det alle sammen. Der er noget fagligt, men det handler også om at lære at begå sig socialt og se hinanden i nogle andre sammenhænge, understreger Helle Petersen, som fredag drager hjem mod de vante rammer i Sønderjylland.

