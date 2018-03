Byrådspolitikerne i Sønderborg Kommune havde det lange lys på

Sønderborg Kommune: Som start på den nye byrådsperiode har byrådet været samlet til seminar for at sætte retningen for Sønderborg Kommune i de næste fire år. Med oplæg, gruppearbejde og diskussioner har politikerne fået sat ord på visionerne og diskuteret, hvordan Sønderborg Kommune skal udvikles.

- På de store linjer er byrådet enige om, hvor vi skal hen. Dét er meget vigtigt for, at vi kan udvikle kommunen. Det kræver et bredt samarbejde, og derfor er det positivt at se, at vi er meget enige om retningen. Vi har samtidig et byråd med mange nye medlemmer. Det har givet en god dynamik, at der kommer nye syn på tingene, fortæller borgmester Erik Lauritzen (S) i en pressemeddelelse.

Seminaret er kulminationen på en proces, hvor byrådets udvalg er kommet med deres bud på input til visionerne. På seminaret blev forslagene samlet, og de skal efterfølgende igen gennemgås i udvalgene inden de arbejdes sammen til én samlet vision med strategiske fokusområder, der formelt skal vedtages på et byrådsmøde.