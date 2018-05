Byrådspolitiker arbejder videre med hospice-planer

Torsdag samler Bjørn Allerelli Andersen fagfolk, politikere og andre interesserede i håb om at kunne danne en forening, der skal arbejde for at få et hospice til Sønderborg-området.

- Hvis det bliver mødt med opbakning, er det værd at gå videre med, og jeg bidrager gerne til det organisatoriske, siger Bjørn Allerelli Andersen, der håber tilstrækkelig mange fremmødte vil være med til at stifte en hospiceforening.

Bjørn Allerelli Andersen lovede i den kommunale valgkamp sidste år at arbejde for et lokalt hospice. Nu indkalder han alle interesserede til et møde i morgen torsdag i Multikulturhuset i Sønderborg. Han håber, at det kan blive starten på et langt, politiske arbejde, der kan føre til, at planerne bliver realiseret.

Gråsten: Sønderjylland har allerede ét hospice. Men det ligger i Haderslev, og det er langt at køre for pårørende i Sønderborg-området, når de skal besøge deres døende familiemedlem.

Poul-Erik Svendsen (S), formand for Region Syddanmarks sundhedsudvalg, deltager også. Han peger på, at også kræfter i Kolding arbejder for et hospice der.

- Men området er stærkt styret af staten, som har fastlagt, at der for hver 200.000 indbyggere er brug for et hospice. Det er allerede dækket ind med to hospice på Fyn og tre i Syddanmark, forklarer han.

Siger du hermed, at forslaget om et hospice i Sønderborg er dødt på forhånd?

- Man skal i hvert fald gøre sig klart, at man skal skaffe dokumentation for behovet. Ellers vil man få et finansielt problem, svarer han.

Gigthospitalet i Gråsten er indrettet i et tidligere kurhotel. Hvorvidt det er egnet til hospice, ved Poul-Erik Svendsen ikke. Men bygningen er heller ikke det afgørende, forklarer Bjørn Allerelli Andersen:

- Hvis det viser sig, at en anden placering er bedre egnet, er jeg åben for det. Gigthospitalet er ikke et must, forklarer han.