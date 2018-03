Byrådsmedlem vil have tvungen motion for kommunes ansatte

Formanden for sundhedsudvalget Helge Larsen vil arbejde for, at alle kommunalt ansatte skal røre sig i arbejdstiden. Venstre er imod.

Sønderborg: Sønderborg Kommune har et fitnesscenter, hvor de ansatte kan styrketræne i fritiden. Men nu vil Helge Larsen (S), formand for byrådets sundhedsudvalg, gå skridtet videre: - I denne byrådsperiode vil jeg arbejde for, at alle kommunens ansatte skal dyrke motion to gange ugentlig, siger han. Baggrunden er, at over halvdelen af kommunens indbyggere nu er moderat til svært overvægtige. Det viste den landsdækkende sundhedsundersøgelse, der for nylig blev offentliggjort af Statens Institut for Folkesundhed. - Vi er blevet for magelige. Vi rører os for lidt, forklarer Helge Larsen, der mener, at det er tid at tage livtag med frivilligheden.

Svedekassen Sønderborg Kommune har flere frivillige initiativer, der skal motivere de ansatte til at leve sundere og bevæge sig mere.Alle ansatte ved Sønderborg Kommune har f. eks mulighed for at benytte kommunens eget fitnesscenter Svedekassen i kælderen under rådhuset. Det koster 100 kr. i måneden og skal benyttes i fritiden.

Kommunen forrest Ifølge undersøgelsen er hver femte borger i Sønderborg Kommune nu svært overvægtig med øget risiko for forhøjet blodtryk, hjertekarsygdomme, diabetes, åreforkalkning og visse former for kræft. - Vi kan ikke tvinge alle borgere til at dyrke motion, men kommunen kan gå forrest ved sige, at de omkring 5.500 ansatte skal dyrke motion. Til fuld løn selvfølgelig. Ellers kan de ikke være ansat ved kommunen, foreslår han. Helge Larsen fremhæver, at motion på arbejdspladsen ikke bare letter deltagerne. Forskning viser, at det er en god forretning. Sygefraværet falder: - Derfor vælger flere og flere private virksomheder at tilbyde motion i arbejdstiden, pointerer han. - Mange vil synes, at nu går jeg for vidt. Men jeg kan ikke se andet end, at vi må gribe til skrappere midler for at vende udviklingen, siger udvalgsformanden, der vil arbejde for at få først at få resten af sundhedsudvalget og dernæst byrådet med på den tvungne motion. - Det skal ikke ende med en frivillig ordning. Dét har vi prøvet. Det virker ikke, for det når ikke dem, der har brug for det, erkender han.