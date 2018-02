Byrådet vil fotos og film fra møderne

- Det er vi godt tilfreds med, for man ser det jo i mange andre kommuner og i regionsrådet, og det et kun godt, at forretningsordenen nu opdateres, siger Tage Petersen.

I samme forbindelse efterlyste Venstres gruppeformand Tage Petersen en ny forretningsorden. Den er nu tæt på at være godkendt. For rent formelt skal den godkendes på to byrådsmøder.

Det forbød borgmester Erik Lauritzen (S), der dog ikke mente, at det var en stor sag, og han ville heller ikke gøre det til et stort problem, hvis politikere lagde et foto ud.

Sønderborg: Det er vel et forsøg på at lave en forretningsorden for Sønderborg Byråd, der er i harmoni med den måde, der kommunikeres på i 2018. Nu må der tages fotos og sendes levende billeder fra byrådsmøder i Sønderborg.

Håber på livedebat

Sønderborg Byråd besluttede på et møde 4. oktober 2017, at forvaltningen skal undersøge muligheden for at livestreame fra byrådsmøderne. Der vil til næste møde i byrådet blive fremsat forslag om mulighederne for at sende live fra byrådsmøderne.

- Jeg synes, det er fint, at vi har fået lavet den nye forretningsorden, for der var jo et ønske om at bløde lidt op for det, så der blev mulighed for politikerne om at sætte et foto på fra et byrådsmøde, siger Erik Lauritzen.

Daniel Staugaard glæder sig over den mere åbne og tidssvarende forretningsorden.

- Jeg er godt tilfreds med den beslutning, og jeg ser også gerne, at der bliver sendt live fra byrådssalen. Det tror jeg vil give en bedre debat, og at politikerne vil tale i et sprog, folk forstår og ikke så indforstået, at folk står af. Jeg tænker, at det er en opgave, der skal sendes i udbud lokalt, siger Daniel Staugaard.