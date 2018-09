Byrådet vil finde penge til nye haller

Sønderborg: Arbejdet med at søge fonde til tre store halprojekter er gået i gang på Nordals, Sydals og i Sønderborg. Sydals-Hallen skal bruge 39 millioner, Nord-Als Idrætscenter 18 millioner, og Svømmeklubben Sønderborg skal bruge 67 millioner. Udvalget for kultur, idræt, handel og turisme har tidligere støtte alle tre projekter ved at give støtte til forprojekteringen.

- Det er alle tre projekter, som er i en størrelsesorden, hvor vi ikke kan gabe over det nu og her. Derfor har vi lavet en konstruktion, hvor vi er klar med medfinansiering, når der er samlet 70 procent hos andre investorer og fonde. Vi giver dem ikke penge nu og her. Men med vores tilkendegivelse giver vi dem planlægningssikkerhed, siger kulturudvalgsformand Stephan Kleinschmidt (SP).

Byrådet har kun tilkendegivet, at det vil støtte projekterne. Der er ikke sat en pengepulje af til projekterne.

- Det er en erkendelse af, at vi ikke råd til at realisere dem indenfor overskuelig årrække. Så vi blev enige om denne model, hvor de kan finde restfinansieringen ved fonde, så støtter vi med 30 procent. I princippet har vi ikke sat et beløb af til det, men vi har kigget hinanden i øjnene og aftalt, at vi finder pengene, hvis der kommer en ansøgning, siger Tage Petersen, der er Venstres gruppeformand.