Byrådet vedtog budgettet i enighed

- Når vi kigger rundt i resten af landet, er der fortsat gode konjunkturer og vækst. Det mærker vi også i Sønderborg Kommune, hvor ledigheden er meget lav, og der er godt gang i den hos de fleste virksomheder. Gæster oplever en by og en kommune i en rivende udvikling og forvandling. Det kan vi alle være stolte af, sagde borgmester Erik Lauritzen (S) på byrådsmødet onsdag, hvor han takkede alle i byrådet og glædede sig over det brede budgetforlig med deltagelse af alle 31 byrådsmedlemmer.

Sønderborg: Der var ikke de store overraskelser på byrådets møde, hvor alle var enige om stort set alt. Ikke mindst Sønderborg Kommunes budget for 2019 og årene efter. Det er en fire årig periode, hvor kommunekassen stort set tømmes, men den holder sig dog i plus - især fordi der nu budgetteres med et årligt ekstraordinært finansieringstilskud fra staten på 170 millioner kroner over fire år, færre på overførselsindkomst 25 millioner kroner om året, ligesom der skal effektiviseres for 35 millioner kroner. Men hvordan ved vi først i løbet af næste år, og effektiviseringsdelen skal da også først virke fra 2020.

Vi er derfor også sammen om at være optimistiske i forhold til et finansieringstilskud også i overslagsårene. Ligesom vi tror på, at flere mennesker flyttes fra jobcentret til selvforsørgelse.

- Det er ikke mindst et signal til partnere og investorer om, at Sønderborg Kommune også er parat til at investere i det her, sagde han.

Han glædede sig over de store projekter som investeringer for 175 millioner kroner over syv år i Nordals Ferieresort og en udvikling af Sønderborg Lufthavn.

- Vi er derfor også sammen om at være optimistiske i forhold til et finansieringstilskud også i overslagsårene. Ligesom vi tror på, at flere mennesker flyttes fra jobcentret til selvforsørgelse. Vi er også enige om, at vi tør tro på, vi kan låne til lidt flere projekter - og endelig tør vi også sammen trio på en lavere pris- og lønudvikling end der egentlig er forudsat. Men vi kommer også til at fortsætte det effektiviseringsspor, vi har fulgt i fem år, sagde Erik Lauritzen.

Borgmesteren fortalte, at de alle nu var blevet enige om at se mere optimistisk på fremtidens budgetter. Borgmester Lauritzen har ellers traditionelt været en forsigtig mand, når det kom til budgetter - og der har ikke mindst været en del uenighed om, hvor forsigtig eller optimistisk man skulle lægge budgetter især i overslagsårene - altså i år to, tre og fire.

Om lidt bliver her stille

Det var faktisk den rene idyl, men alligevel brugte politikerne en time på at fortælle hinanden, hvor godt de har oplevet hele budgetfasen.

- Til lykke til os alle sammen. Til lykke til Sønderborg Kommune, der er en kommune i fremgang og et dejligt sted at bo og leve i, sagde politisk ordfører Peter Hansen (V).

- Det er let at beslutte at bygge et nyt ungdomsbus, og det er svært at beslutte at lukke biblioteker. Men sådan er politik. Det handler om at prioritere. Vi glæder os over, at det Socialdemokraterne tidligere kaldte vodoo-økonomi nu er blevet mere mainstream, sagde Peter Hansen.

Aase Nyegaard fra Fælleslisten henviste til den skattestigning, hun lavede som borgmester sammen med Socialdemokratiet, da de var i opposition.

- Vi skal være glade for, at vi har penge at udvikle for eksempel Nordals Ferieresort og Sønderborg Lufthavn for, sagde hun.

Gruppeformand Stephan Kleinschmidt var også glad for budgettet, som han nærmest gennemgik fra den ene ende til enden.

- Jeg glæder mig også over, at konkurrenceudsættelse nu ikke længere er et fyord, sagde han.

Før byrådsmødet sang politikerne og topembedsmændene "Om lidt" af Kim Larsen, der døde i weekenden.

- Jeg håber ikke, vi skal blive ved på denne måde. Sidst sang vi en af Benny Andersen, fordi han netop var død. Nu vi synge en af Kim Larsens sange, sagde borgmesteren. Der er en hæderlig sanger og altid synger for.