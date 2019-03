Byrådet til kamp mod røg og tobak

Et enigt byråd sætter sig et ambitiøst mål om at skabe helt røgfrie unge under 18 år, når vi skriver 2030. Byrådsmedlem opfordrede politikerkolleger til at gå forrest.

Sønderborg: Røgfri Fremtid hedder et partnerskab mellem Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden. Målet er, at ingen unge under 18 år ryger fra 2030 og kun fem procent af den voksne befolkning griber til cigaretter eller pibe.

Røgfri Fremtid rendte så absolut med talelysten, da det onsdag aften var på dagsordenen under et kun tre kvarter langt byrådsmøde.

- Jeg indrømmer, at det er et ambitiøst mål at tilslutte sig, men med aftalen her lover vi hinanden at arbejde målrettet for det, lød det indledningsvis fra borgmester Erik Lauritzen(S).

- Det er sådan noget som det her, jeg har efterlyst længe. Det er ambitiøst, men nogen gange skal man have høje ambitioner for at nå halvdelen. Kom så, sagde Stefan Lydal (DF).