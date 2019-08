Byrådet indfører nedrivningsforbud: Gamle huse skal blive stående

Et flertal af byrådspolitikerne i Sønderborg vil ikke tillade, at bevaringsværdige bygninger i Ulkebøldam og Vollerup rives ned. Kun Venstres syv medlemmer støttede husejernes ønsker.

Sønderborg: En landejendom fra 1870 i Ulkebøl, samt et stråtækt stuehus med aftægtsbolig i Vollerup har fået livgivende førstehjælp i sidste øjeblik. Ejerne, som har søgt om lov til fjerne bygningerne, får et nej.

For onsdag aften vedtog et flertal af byrådet et såkaldt paragraf 14-forbud, der forbyder ejerne at rive bygningerne ned. Samtidig tvinger det kommunen at udarbejde bevarende lokalplaner for områderne.

- Det er et alvorligt indgreb både for husejerne og deres naboer. Nu risikerer vi at få faldefærdige hytter i stedet for pænt nybyggeri, fordi ingen har råd til at restaurere de gamle huse, sagde Tage Petersen (V).

- Det er så nemt at rive ned, og pludselig er det væk. Det samme er kulturhistoriske værdier, sagde Aase Nyegaard fra Fælleslisten.

- Jeg glæder mig over at se smukke, gamle bygninger og tænke over, hvilket liv der er foregået i og omkring dem, sagde Dieter Jessen og slog fast, at Slesvigsk Parti vil bevare historiske miljøer.

- Tænk på hvor mange, der i dag er glade for Ewers Pakhus, som var lige ved at blive revet ned, tilføjede han.