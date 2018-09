Byrådet afsætter ekstra millioner til ungdomshus

Sønderborg: Ungehuset på Løngang skulle for længst være taget i brug, men projektet blev meget dyrere, end Sønderborg Kommune havde regnet med.

Byrådet havde i budgettet for 2018 sat 10 millioner kroner af til projektet. Efterfølgende blev der fundet forurening på byggegrunden, og det stod også klart, at der skal laves ekstra funderingsarbejde. Projektet var i foråret i udbud hos byggefirmaerne, og det billigste bud lød på 15 millioner kroner.

På det seneste byrådsmøde blev der sat det manglende beløb af til projektet. Hvor mange penge det drejer sig om, vil kommunen ikke oplyse.

- Forhandlingen med entreprenøren er ikke afsluttet, så derfor kan vi ikke oplyse det endelige beløb endnu, oplyser kommunen.

Første spadestik til byggeriet tages den 5. november, og det forventes at huset kan indvies sommeren 2019.

- Nu er ungehuset tilbage på sporet og på vej til at blive realiseret. Det er dejligt, fordi vi har kæmpet for det. Det har ikke været en dans på roser. Men en by som Sønderborg skal have et ungehus på tværs af institutioner. Det bliver et kraftcenter, siger Stephan Kleinschmidt (SP), der er formand for udvalget for kultur, idræt, handel og turisme.