Byråd giver 12 millioner til Kær Vestermark

Kær: Ambitionen om at gøre Kær Vestermark til et rekreativt område for kommunens borgere kommer et skridt nærmere med de 12 millioner kroner, som byrådet har sat af i budgetforliget. Pengene skal bruges til at virkeliggøre nogle af de ideer, som er skrevet ind i helhedsplanen for Kær Vestermark.

- Helhedsplanen er en samlet skitse for området og et fantastisk oplæg til, hvordan vi kan udvikle Kær Vestermark og sætte fokus på kulturformidlingen. Et af de første skridt bliver at omdanne Løkkegård til et center for naturformidling. Efter Spejdernes Lejr fik mange øjnene op for området som et helt nyt område. Rent politisk kan vi se potentialet i Kær Vestermark som et aktiv for Sønderborg Kommune og bruger derfor 12 millioner kroner på området, siger Stephan Kleinschmidt (SP), der er kulturudvalgsformand.

Sønderborg Kommune har købt naturområdet Kær Vestermark for nogle år siden af Staten, som brugte området til øvelsesområde for sergentskolen. Området blev fredet for to år siden, og der blev lavet en helhedsplan for området sammen med forskellige brugergrupper og foreninger.