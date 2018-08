Bygherre bag nyt butikscenter politianmeldt af nabo-butikker

Fakta

Betænkelighederne ved indkørsel til det nye butikscenter og Grundtvigs Plads fra Stenager er den krydsende cykelsti, hvor der tidligere har været en dødsulykke, da en kvindelig cyklist blev kørt ned af en lastbil ved indkørslen til Plantorama. Afdødes ægtefælle skriver i en henvendelse til kommunen, at han tilbyder at betale gennemkørsel forbudt skilte ved Garant for at sikre, grunden ikke bliver brugt som gennemkørsel, da han anser det for at være et alvorligt trafikalt usikkerhedsmoment. Beboerne i kvarteret omkring Stenager og Søvang klager over støj- og trafikproblemer, når eksempelvis biler og trailere med byggematerialer kører ud på Stenager. Krydsene Grundtvigs Allé/Nørrekobbel-Stenager og Grundvigs Allé/ samt den private del af Grundtvigs Allé anses for at være sortepletkryds med alvorlige udfordringer ikke mindst for bløde trafikanter.Hanssen Ejendomme bygger butikscenter på den gamle Peugeot grund til et trecifret millionbeløb. Ud over et bowlingscenter rykker Bones, MaxiZoo, ToysRus og Babysam ind på hjørnegrunden.