Byggeri i Mølleparken trækker ud

Sønderborg: Det er ikke noget at sige til, at eventchef i Kultur i Syd, Jes Johansen, er en stresset mand.

Kæmpekoncerten på Slagmarken med Bon Jovi er langt fra ude af kroppen på Jes Johansen, og nedpakningen af koncertpladsen med mange telte var torsdag endnu i fuld gang.

Og allerede den kommende torsdag går sangeren Rasmus Seebach på scenen i Mølleparken.

- Det er rigtig, at de nye omklædningsrum og kontorfaciliteter var beregnet til at være klar den 1. juni, siger en travl Jes Johansen. Så der er ikke mange dage at løbe på, når opbygningen til Rasmus Seebach-koncerten begynder onsdag i næste uge.

Det betyder, at hele området foran nybyggeriet skal ryddes i løbet af få dage.

Håndværkerne har været i gang siden den 3. september 2018 med en fem gange så stor bygning i tre plan. Den gamle bygning, som er revet ned, var på 240 kvadratmeter fordelt på fire uhumske omklædningsrum, et lille kontor og et boldrum.

Nu kommer der en nybygning på 1200 kvadratmeter fordelt på 400 kvadratmeter i hver plan.

Hele herligheden koster i omegnen af 20 millioner kroner inklusiv moms. Beløbet er rejst med bidrag fra Kultur i Syd, Sønderborg kommune og diverse sponsorer med fabrikant Mads Clausens fond i spidsen.