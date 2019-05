Byggemand Bob står tidligt op: Lang kø til åbning af ny Jem & fix

Den første kunde stod klar ved indgangen kl. 6 i morges, og en halv time efter åbningen var det ikke til at opdrive en ledig indkøbsvogn.

Sønderborg: Normalt går Tine Otzen i seng kl. 6, men søndag morgen kl. 6 stillede hun sig som den første i kø ved indgangsdøren til Jem & Fix i Sønderborg Nord. Tine Otzen, der har natarbejde på Linak, ville være sikker på at komme først til et af slagtilbuddene: En robotplæneklipper. Der var 4.000 kroner at spare. Efter halvanden times venten fik Tine Otzen selskab af John Hansen fra Gråsten, som også havde udset sig en robotplæneklipper. Men var der flere end en på tilbud derinde bag glasruden? Søndag morgen kl. 8 åbnede Jem & fix sin nye, store butik i det tidligere Tech 21-område, nu Sønderborg Nord. Da det skete, var køen vokset til mindst 130 personer, som stormede ind, da dørene blev åbnet. Line Otzen og Jørgen Hansen nåede frem til robotplæneklipperen på samme tid og kunne lettet konstatere, at der var omkring 10 eksemplarer. Så den yngre kvinde kunne uden risiko hjælpe den ældre mand med at løfte kassen op i indkøbsvognen, før hun selv forsynede sig. - Vi har så meget mos i græsplænen, og det skulle en robotplæneklipper være godt til at tage, forklarede hun.

Foto: Claus Thorsted Formanden for byrådets erhvervsudvalg, Gerhard Bertelsen, var tidligt oppe for at holde en kort tale. Sønderborg Kommune markerede nemlig samtidig udvidelsen af Ingolf Nielsen Vej. Foto: Claus Thorsted

Tre gange større Mogens Holm fra Ullerup forsynedes sig med døre. Han er ved at bygge om derhjemme og skulle bruge hele seks stykker. På indkøbslisten stod også syv klapborde til brug til festbrug. Han glæder sig over, at Jem & fix er flyttet væk fra Center Øst: - Der var aldrig til at få parkeringsplads derinde. Placeringen er ideel. Nem at komme til og passer af plads i butikken, konstaterede han. Med flytningen har Jem & fix fået tre-fire gange så meget plads fordelt på 2300 kvadratmeter udegård og 1200 kvadratmeter butik. Antallet af vareenheder er dog det samme: - Men nu risikerer vi længere ikke at løbe tør for varer, og det er blevet meget lettere for kunderne at komme rundt, fremhæver butikschef Mamdouh Abou Zeid.

Foto: Claus Thorsted Phillip Holm hjalp sin far Mogens Holm med at finde døre. Seks styk i alt. Foto: Claus Thorsted

13 ansatte Mamdouh Abou Zeid har haft et ekstra team i gang siden 1. maj at sætte varer op i den nye butik, og især de sidste tre dage har været hektiske. Travl blev åbningen i morges også. Kl. 8.30 var det ikke til at opdrive en ledig indkøbsvogn, selv om Jem & fix havde rekvireret ekstra vogne til lejligheden. Drive in-køen til udegården snoede sig rundt om bygningen, og kassekøen inde voksede og voksede. Der er hele dagen i dag kaldt ekstra folk på arbejde, men i det daglige vil Jem & Fix blive passet af 13 ansatte. Mamdouh Abou Zeid håber dog, at øget omsætning vil give mulighed for at ansætte en eller to nye medarbejdere.

Foto: Claus Thorsted Tine Otzen sparede 4.000 kroner på at stille sig i kø fra kl. 6. Som den føste nåede hun frem til robotplæneklipperne. Foto: Claus Thorsted

Foto: Claus Thorsted Butikschef Mamdouh Abou Zeid forventer at stå i indgangen og hilse på kunderne det meste af søndagen. Jem & Fix holder åben en time ekstra frem til kl. 20. Foto: Claus Thorsted

Foto: Claus Thorsted Hvad skal man gå efter? Fem minutter før åbningen studeres tilbudsavisen en sidste gang. Foto: Claus Thorsted

Foto: Claus Thorsted I Center Øst havde Jem & Fix har plads til at indrette drive in. Det er der i Sønderborg Nord, og søndag morgen holdt bilerne i kø. Foto: Claus Thorsted

Foto: Claus Thorsted Jem & Fix åbner ny stor butik nord for Sønderborg. Foto: Claus Thorsted

Foto: Claus Thorsted Der var kaffe og wienerbrød til alle morgenfriske kunder, der mødte op før kl. 8. Foto: Claus Thorsted

Foto: Claus Thorsted Her stod Tine Otzen allerede fra kl. 6. Halvanden time efter dukkede John Hansen op som nummer to i køen. Foto: Claus Thorsted