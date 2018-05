Byggegrunde i Sønderborg bliver solgt på rekordtid

På trods af en grundpris omkring en million kroner var en stor del af en ny udstykning solgt, inden den overhovedet blev reklameret for.

Sønderborg: Der er i øjeblikket godt gang i boligmarkedet i Sønderborg. Også hos Kent Freiberg der for fem år siden blev indehaver af Danbolig.

- 86 dage tager det i gennemsnit at få solgt en bolig i postnummer 6400. Så det går hurtigt lige nu. Og det er slet ikke usædvanligt, at en bolig bliver solgt indenfor en uge, siger ejendomsmægleren og nævner et dugfriskt eksempel på, hvor stærkt det går hos ham.

Torsdag fik han en lejlighed til salg i Sønderborg midtby beliggende i første række til vandet. Lørdag var der fremvisning og tirsdag bliver der skrevet slutseddel.

- Men det går også rigtig godt i for eksempel Guderup og Broager, ligesom Augustenborg og Hørup også er fin. Lige nu er det største problem at have nok til salg på hylderne. Derfor råber alle ejendomsmæglere i øjeblikket efter flere huse, fortæller Kent Freiberg.

Der i alt 11 selvstændige ejendomsmæglere i Sønderborg Kommune fordelt med to på Nordals, en i Broager og en i Gråsten samt syv beliggende i Sønderborg.