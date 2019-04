Busselskab har givet skole-chauffør skriftlig advarsel for 'dum udtalelse'

Sønderborg: Sagen om mobning og kommentarer fra en chauffør i en skoletaxa fra Huholt Skole har fået konsekvenser for chaufføren.

- Det er ikke en tone, vi vil have mellem børn og vores chauffører. Vi har taget fat i ham, for det vil vi ikke finde os i, siger Peter Missfeld, der er ejer af Dybbøl Turist, hvor chaufføren er ansat.

På en videooptagelse, som et barn i skoletaxaen lavede hemmeligt, siger chaufføren "skal du hjem og lave små børn" og "skal du så hjem og lave store børn", hvilket flere forældre er stærkt fortørnet over.

- Børnene har en meget hård tone overfor hinanden, men derfor er det selvfølgelig ikke i orden, at komme med sådan en dum udtalelse, siger Peter Missfeld, som var ude på skolen dagen efter episoden i taxaen.

Han oplyser, at chaufføren stadig kører, men han har fået at vide, at det ikke skal ske igen. Ud over en mundtlig opsang har chaufføren fået sig en skriftlig advarsel.