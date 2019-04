Buh-råb og korslagte arme: Borgere i Kværs ønsker ikke biogasanlæg

Tidslinje

16. januar 2019: Sønderborg Kommune inviterer til to timers borgermøde for indkalde idéer og forslag. Her er høringsfristen 30. januar.8. februar 2019: Folketinget er enige om at sætte et midlertidigt stop på tilskud til opførelse af biogasanlæg. Det er en stor gene for biogasselskaber.



20. marts 2019: Sønderborg Kommune meddeler, at miljørapport og lokalplan er udarbejdet. Den sidste offentlige høringsperiode begynder og forløber fra 20. marts til 15. maj.



3. april: Sønderborg Kommune fremlægger lokalplan og kommuneplantillæg til et to timers borgermøde om biogasanlægget ved Snurom nær Kværs.