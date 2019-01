Budrunde gav gevinst: Kommunale grunde solgt

- Det er helt sikkert ikke sidste gang, vi gør det på den her måde, men måske ikke lige med fem grunde næste gang, siger Christina Petersen, der hverken kan oplyse, hvad kommunen har fået for de tre byggegrunde eller hvem, der er købere.

Der kom bud på alle fem matrikler. Tre grunde er nu blevet solgt, mens de to andre fortsat er til salg, fordi byrådet valgte at sige nej tak til de indkomne bud.

I stedet for at sælge grundene på klassisk vis, valgte Sønderborg Kommune sidste år at sætte fem grunde til salg i udbud uden mindste pris - dog med retten til at forkaste indkomne bud.

- Det var lidt anderledes arealer og ejendomme, som vi gerne ville have mere ud over rampen, forklarer Christina Petersen, ejendomskonsulent i By & Landskab om valget af salgsmetoden.

Sønderborg: Det viste sig at give god mening, at Sønderborg Kommune prøvede noget nyt, da den hurtigt ville af med en række ubrugelige matrikler, den ejede.

Historisk ejendom solgt

Den mest populære grund var Havbogade 38 kun et stenkast fra havnefronten i Sønderborg. Omkring ti gav bud på de to matrikler på tilsammen 345 kvadratmeter og med mulighed for at bygge i en etage med udnyttet tagetage samt maksimum højde på otte meter.

Adressen blev solgt. Sønderborg Kommune vil dog hverken oplyse købers navn eller salgsprisen, hvilket gælder alle grunde, som man er kommet af med.

Også Damgade 90 er også blevet solgt. Et par stykker bød på den historiske vandværksejendom tæt ved Bilka på hele 8.400 kvadratmeter, flere alsiske frugtsorter i den tilvoksede have samt et meget forfaldent stuehus. Salget betyder, at der skal laves en ny lokalplan for området. Det er dog allerede slået fast, at der ikke er mulighed for at lave udstykker.

Sidst men ikke mindst blev også Dybbøl Bygade 58 lige op ad sportspladsen i Dybbøl solgt. På den 2.500 kvadratmeter store grund lå indtil 2003 en maskinfabrik, der nu er revet ned. En undersøgelse fra 2013 viste, at overjorden er forurenet og skal graves af før et byggeri.