Budgetforlig er på plads for 2019

Sønderborg: Nu er det officielt. Som JydskeVestkysten kunne afsløre tidligere på dagen, er det et samlet Sønderborg Byråd, der står bag budget 2019 og de kommende overslagsår.

Alle 31 medlemmer af de fem partier og lister står bag budgettet, der lægges frem på et pressemøde onsdag klokken 12. Efter kommunalvalget i 2017 gik alle partier med i en såkaldt teknisk konstituering, hvor Venstre fik en formandspost i et politisk udvalg. Der blev underskrevet en hensigtserklæring om at samarbejde mere konstruktivt i byrådet.

Nu er der - som ved budget 2016 - et bredt flertal, hvor Venstre også er med. Dansk Folkeparti har deltaget i flere budgetforlig i den tidligere byrådsperiode, og er altså også med denne gang.

- Vi har hele vejen igennem haft en god dialog mellem partierne. Vi har selvfølgelig forhandlet om tingene, men der har hele tiden været enighed om de overordnede retninger.

Nu har vi et budget, med opbakning fra alle, som både holder økonomien i balance og giver plads til udvikling, udtaler borgmester Erik Lauritzen (S) i en pressemeddelelse.

Politisk ordfører for Venstre, Peter Hansen, er også tilfreds med budgetforliget.

- Det har været et virkelig godt forløb med respekt og gensidig tillid med henblik på at nå et resultat. Jeg er godt tilfreds med resultater, der på mange måder peger fremad. Det vil jeg glæde mig til at uddybe i morgen, siger han.

Det endelige budget skal formelt godkendes på et byrådsmøde 3. oktober.