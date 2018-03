Brødrene Olsen spillede til Sparekassens møde

Broager: Det handlede godt nok om tørre tal, men ikke desto mindre var Broager Sparekasses årlige garantmøde ganske festligt. Det sørgede Brødrene Olsen nemlig for. At bestyrelsesformand Peter Johansen kunne fortælle om et rigtigt godt år for sparekassen, gjorde naturligvis kun festen bedre. 650 deltagere kunne høre om rekordresultater og om, at sparekassen arbejder med lav risikoprofil både nu og i fremtiden, så man er godt rustet til fremtidens øgede krav til branchen. Om fremtiden fortalte formanden, at sparekassen fortsat ønsker at være en lokal selvstændig sparekasse. Sparekassen vil være en aktiv spiller i lokalområdet med stor opbakning i form af sponsorater og tilstedeværelse.

På erhvervssiden ønsker sparekassen at vækste med flere kunder og større udlån. Mange pengeinstitutter flytter deres erhvervscentre til andre byer som Haderslev og Kolding, så efterhånden er sparekassens erhvervsafdeling en af de største i Sønderborg Kommune. Derfor er der potentiale for at vækste på dette område

Efter rejecocktail og kalvesteg blev der serveret kaffe og musik med Brødrene Olsen.