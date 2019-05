Brødre igen med for STK

Sønderborg: Brødrene Andreas og Christopher Wejs er retur for sommeren, klar til kamp mod Viborg. Sønderborgs tennisherrer møder lørdag 1. juni kl. 14 Viborg på hjemmebanen i Kurhusskoven. Det bliver i stærkeste opstilling: Igor Tinyakov, Andreas Wejs, Christopher Wejs og ChristianAndersen. Reserve og eventuel doublemand er Thomas Ebeling.De to Wejs-brødre er hjemme igen fra deres ophold i på college i USA.Der er lagt op til en af de kampe som STK gerne skulle vinde, hvis holdet igen skal spille for en placering i toppen af 1. division. Kampen er mod oprykkerne fra Viborg, der i deres første kamp tabte 2-4, mens STK kom godt fra start med en sejr på 4-2 i Esbjerg.