Brødr. Ewers udvider på Sjælland

Sønderborg: Brødr. Ewers A/S øger nu kapaciteten på afdelingen i Venslev ved Skibby på Nordsjælland markant med et byggeri af tre nye store siloer til opbevaring af i alt 13.500 ton korn.

De to af siloerne var klar allerede her til høst. De nye siloer har hver især en kapacitet på 4.500 ton og hvert sit indtag af korn med ny teknologi til tørring og beluftning af korn.

Brødr. Ewers A/S kom til Sjælland i 2012 i lejede lokaler og købte for to år siden HC Handelscenter A/S, som med en årlig grovvareomsætning på cirka 300 millioner kroner spillede en vigtig rolle på det sjællandske grovvaremarked.

- Vi satte flagstangen ned her i Venslev og er i dag et full-line grovvareselskab med kontorer og lager. Vi håndterer kornprodukter og renser og opsækker træpiller, håndterer og sælger gødning og planteværn samt har kapacitet til en årlig produktion af 50.000 ton foder til kvæg og svin til salg øst for Storebælt, siger Jan Nielsen.

Afdelingen har i dag 18 ansatte