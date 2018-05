Brødr. Ewers fejrer 170 år med 1500 gæster

Sønderborg: Danmarks største privatejede korn- og foderstofvirksomhed Brødr. Ewers A/S med hovedkvarter i Sønderborg har indbudt samtlige landmandskunder og medarbejdere til 170 års jubilæumsfest i Kolding.

De op imod 1500 gæster kan se frem til en særdeles festlig sønderjysk aften i Sydbank Arena i Kolding lørdag 26. maj med mad, musik, øl af eget maltbyg og nogle af landbrugets topfolk som gæstetalere. Formand for Landbrug & Fødevarer, Martin Merrild, taler, og det samme gør Povl Fritzner, som er formand for de sjællandske landmænd og Roskilde Dyrskue.

- I det daglige arbejder vi for dansk landbrug og danske landmænd, men der skal også være stunder, hvor vi kan være sammen og more os og have det rart. Derfor er vi meget glade for, at så mange landmandskunder og medarbejdere har taget imod invitationen og vil bidrage til, at det bliver en festlig aften, siger Claus og Hans Otto Ewers.