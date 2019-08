Dybbøl: Natten til tirsdag har der været indbrud hos Dagli'Brugsen i Dybbøl. Brugsen er under renovering, og der er derfor sat stillads op omkring bygningen. På den måde har tyve fået adgang til taget, hvor der blev skåret et hul ned til kontoret. Her er forretningens pengeskab blevet skåret op, og der er blevet stjålet et pengebeløb, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi. /kat