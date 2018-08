Brobyggerprisen: Den gode nabo blev hædret

Eva Sommer, aktivitetsleder i Røde Kors, får årets brobyggerpris for sin indsats for flygtninge og indvandrere.

Her laver Eva Sommer og andre frivillige mad sammen med deltagerne, og imens går snakken, så de nytilkomne får en mulighed for at træne danske gloser, de lærer på sprogskole. Netværkscafeen arrangerer også julefrokost, sankthansbål, danske børnelege og fastelavn for at give indblik i danske traditioner.

Eva Sommer var og er stadig yderst aktiv i Røde Kors Sønderborg. Hun var med til at starte Røde Kors' integrationsindsats i Sønderborg. Og hun har i mere end fem år været ansvarlig for en netværkscafé, hvor flygtninge og indvandrere kan få hjælp til at lære dansk kultur.

Brobyggerprisen uddeles af Integrationsrådet i Sønderborg Kommune og gives til en person eller en gruppe, der har ydet en ekstraordinær indsats for at fremme integration af minoritetsgrupper og skabe mangfoldighed i kommunen. De seneste tre år er prisen gået til Red Barnets familieklub (2017), Frelsens Hær (2016) og Susanne Samsøe, frivillig i Røde Kors (2015).

Netværkscafeen er et mødested for flygtninge og nye indvandrere. Det holder til på Ringbakken i Sønderborg. Arkivfoto: Claus Thorsted

Brug for flere

For sin indsats blev Eva Sommer fredag aften kaldt op på Store Scene til Kultur- og Idrætsnatten i Sønderborg. Her stod Amira Abdul-Halim og Desalegn Tufa fra integrationsrådet klar til at overrække hende Sønderborg Kommunes brobyggerpris med følgende begrundelse:

- Du har haft børn med i svømmehallen og med på sommerlejr, og senest har du hjulpet 18 udsatte familier med at komme på familielejr. Du har bare hjertet på det rigtige sted, som Amira Abdul-Halim udtrykte det.

Eva Sommer håber, at opmærksomheden i forbindelse med, at hun har fået prisen, nu vil få flere i kommunen til at engagere sig. For Røde Kors mangler frivillige, der vil være kontaktpersoner for nyankomne, lige som netværkscafeen også kan bruge flere hænder.

- Jeg selv gør det her for vore mange nye medborgeres skyld. Jeg gør det for at skabe rum og plads til dem, fortalte hun de mange, der var mødt op til overrækkelsen.