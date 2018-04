Broagerhus har fået en sten

Broager: Børge Hansen fra Skelde ankom mandag eftermiddag til Broagerhus med resultatet af tre måneders indsats. Granitstenen med navnet Broagerhus gør det nu tydeligt for alle, hvad den store røde bygning på Allégade i Broager hedder.

- Det ville ikke se kønt ud med et meget stort skilt på bygningen, så vi valgte at spørge Børge fra Skelde, om han måske kunne og ville forme en granitsten med navnet på medborgerhuset. I dag kan vi så holde rejsegilde, sagde formanden, Erik Krogh, efter at der var knoklet et kvarters tid med at få den tunge granit sten bragt trygt til rette foran bygningen. Det lykkedes takket være en velvillig traktorassistance. /kat