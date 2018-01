Broager skal bygges på det gode hverdagsliv

Broager kirke med tvillingetårnene er et varemærke for byen, som nu snart for sin egen bystrategi. Foto: Colourbox

Politikerne sender snart et forslag til bystrategi for Broager i høring, hvor man tager udgangspunkt i den attraktive bosætningsby med et mål om blandt andet at styrke det gode hverdagsliv.

Broager: Først var det Augustenborg, og nu er turen så kommet til Broager, som kommunens politikere vil give en strategi for den fremtidig udvikling. Arbejdet tager udgangspunkt i den betragtning, at alle byer og områder har sit særkende. For Broagerområdet er de to fokusområder byens gode hverdagsliv som et dejligt sted at bo og den omkringliggende natur betegnet som byen i naturen. "De større byer i kommunen skal og kan ikke det samme. Alle byer har deres helt eget DNA og rummer forskellige muligheder. Disse potentialer skal styrkes og synliggøres. Samtidig ønskes det at få sat byerne ind i en fælles sammenhæng, så de ikke konkurrerer indbyrdes men sammen bidrager til en positiv udvikling af kommunen som helhed.", lyder det i strategiens indledning.

Stærkt sammenhold Forarbejdet er gjort med hjælp fra borgerne på et borgermøde i september og åbningen af et bykontor tre dage i oktober. Der har også været en workshop blandt 6. klasses elever på skolen. Borgernes input er blevet bearbejdet og samlet i et forslag, der mit i december blev præsenteret for borgerne på møde i Broagerhus. Blandt de ting, som kom frem og går igen i flere sammenhænge er kirken, naturen og Gendarmstien. Broager vurderes desuden til at have et udviklingspotentiale i forhold til bosætning med den attraktive beliggenhed og korte afstande til hverdagsfunktioner som for eksempel daginstitutioner, skole, idrætshal, bibliotek, indkøb, apotek og læge. Hertil kommer et velfungerende foreningsliv, der giver et godt sammenhold i byen og med resten af Broagerland. Således nævnes Broagerhus som et eksempel på, hvad et stærkt sammenhold kan skabe. Mere konkret nævnes Broagers placering tæt på Sønderborg og motorvejen, som et argument for bosætning. Også den omkringliggende natur og nærliggende Vemmingbund Strand viser byen i naturen og de fordele, det giver.