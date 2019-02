Folkeafstemningen 1920

Efter Tysklands nederlag i 1. Verdenskrig bestemte Versailles-aftalen i 1919, at der skulle afholdes en folkeafstemning i Slesvig i to omgange, en i Nordslesvig og en i Mellemslesvig.Afstemningen i Nordslesvig blev holdt den 10. februar 1920, hvor der blev afgivet 101.652 stemmer - en valgdeltagelse på 91,5 procent. 74,2 procent stemte for Danmark og 24,9 procent for Tyskland.



I Mellemslesvig, hvor Flensborg lå, foregik afstemningen den 14. marts 1920. En række landsbyer havde dansk flertal, men kun tre små kommuner på øen Før og ingen samlede afstemningsdistrikter havde dansk flertal.



I Mellemslesvig stemte 12.800 eller 20 procent for Danmark. I Flensborg var den danske stemmeandel cirka 25 procent.



Kilde: Wikipedia