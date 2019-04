Broager får ringridertvillinger på Torvet

Først var der en - så to - og inden Broager Ringridning i juli vil to identiske ringriderskulpturer blive rejst på Torvet midt i Broager.

- Nej, den er ikke stjålet. Den er ved at blive renoveret, og så er det meningen, at begge skulpturer skal rejses der på Torvet, fortæller Anne K. Jonsson, der er formand for Broager Ringriderforening.

A.P.: Det glæder mig

Anne K. Jonsson kan ikke meddele, hvornår ringridertvillingerne kommer op at så i byen de karakteristiske to spir på kirkens tårn.

- Men det bliver inden ringridningen, siger hun.

Tidligere formand for Kunstfonden, A.P. Hansen, glæder sig over, at Broager vælger netop den løsning.

- Det synes jeg er helt perfekt. Jeg har været i dialog med ringriderforeningen derude, og jeg har foreslået, at de kommer til at så sammen. Tænk sig, at Broager kan sige: Her gør vi noget ekstra godt. Vi gør tingene dobbelt så godt, når vi laver noget. Eller hvordan de nu vil markedsføre det, jeg er slet ikke involveret i det. Men det glæder mig, siger han.

