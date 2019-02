Broager Skole får allermest ud af sine elever

En god blanding af faglighed og fokus på den sociale trivsel er grunden til, at Broager Skole er blandt Danmarks bedste til at løfte eleverne, lyder det fra børnene selv.

- Det skaber noget dynamik at bliver blandet med nogle nye. Alle kommer til at kende alle, siger 9.-klasses eleven, som altid har gået på skolen.

- Vi kommer alle sammen godt socialt ud af det med hinanden. Det faglige afhænger af det sociale. Så er det nemmere at koncentrere sig, siger den 15-årige pige, hvis forældre er henholdsvis maskinarbejder og arbejder med psykisk syge. Hun drømmer om at blive enten tandlæge eller psykolog.

- Det er vigtig at klare sig godt. Jeg går da op i at få gode karakterer, siger Mille Christensen, der også er næstformand i elevrådet.

Respekt for lærerne

Broager Skole er kendt for at få mere ud af sine elever end forventet ud fra forældrenes sociale og økonomiske baggrund.

I skoleåret 2017/18 gjorde skolen det ekstra godt til afgangsprøverne i 9. klasse og blev nummer 21 i Danmark ud af 1.419 grundskoler målt på den såkaldte undervisningseffekt.

- Det er ikke så meget jantelov. Vi ligger en ære i at få og have gode karakterer, men samtidig bliver der ikke set ned på dem, som klarer sig mindre godt, siger Julius, hvis forældre er henholdsvis civilingeniør og tilsynsførende ved Sønderborg Kommune.

Den 15-årige dreng drømmer om at blive gymnasielærer og undervise i matematik og fysik.

- Mit indtryk er, at der her i Broager er en mere uformel forbindelse mellem lærerne og eleverne end mange andre steder. Vi har respekt for lærerne. Skolen er også god til at tage hånd om, hvis nogen har det svært, siger han.

Både Mille og Julius skal på gymnasiet, når 9. klasse er afsluttet. Han skal på Statsskolen i Sønderborg, og hun begynder på et kostgymnasium i Rønde på det sydlige Djursland.