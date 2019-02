Bro til Als kan blive stor gevinst for Fyn

- Det er et stort tal. Overraskende stort. Vi har haft på fornemmelsen, at der er et stort potentiale, men jeg er faktisk lidt overrasket over, at det er SÅ stort.

Sådan lyder kommentaren fra Faaborg-Midtfyn Kommunes borgmester Hans Stavnsager (S), der også er en del af styregruppen bag en bro mellem Als og Fyn, til en ny analyse fra Rambøll og COWI bestilt af AlsFyn Sekretariatet. Den viser de fynske kommuners mulige gevinst af en Als-Fyn-Bro.

Og det er en analyse, der - naturligt - fremkalder et smil hos borgmesteren. Ni ud af ti fynske kommuner står nemlig til at kunne få en samfundsøkonomisk gevinst i den trecifrede millionklasse - og for et par stykker helt op i milliardklassen - hvis forbindelsen bliver en realitet.

I Hans Stavnsagers kommune drejer det sig om næsten tre milliarder kroner, helt præcist 2.889 millioner kroner målt som nutidsværdi, der kan komme samfundet til gode over en periode på 50 år ifølge analysens konklusioner.

Også Odense kan se frem til potentielt at kunne nyde godt af forbindelsen med en gevinst med en nutidsværdi på 2.747 millioner kroner.