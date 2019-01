Sønderborg: En virksomhed på Augustenborg Landevej i Sønderborg fik tirsdag besøg af tre personer fra Storbritannien, hvor de mødte op med en defekt asfaltmaskine. Her ville de gerne købe noget loddetin til en reparation. I et uopmærksomt øjeblik lykkedes det de tre at stjæle 350 kilo tin, som de stak af med.

Bilen blev dog senere stoppet ved grænsekontrollen til Tyskland, hvor de nu tilbageholdes og sagen undersøges.