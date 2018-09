Brandværn var på jagt efter nye medlemmer

Ud over at være 18 år, så skal man kunne møde på stationen indenfor fem minutter efter alarmen har lydt. Augustenborg-Bro Frivillige Brandværn har cirka 45 udkald om året, der spænder fra bygningsbrande til forureningsopgaver og redning af fastklemte ved voldsomme trafikulykker.

Kvinde klar på opgaven

Ud over åbent hus-arrangementer prøver brandværnet at gøre reklame for sig selv gennem sociale medier samt tilstedeværelse ved for eksempel ringridning, jule- og høstmarked i byen.

- Jeg har simpelthen ikke tiden til det, selvom det kunne være spændende. Jeg arbejder for det første i Sønderborg, men jeg har også tre børn plus en lille ny undervejs, siger Martin Iversen fra Augustenborg, der havde sin lille søn Jakob med.

Kort efter var der dog gevinst. Britt Markussen fra Augustenborg er i dag tilknyttet Beredskabsstyrelsen i Haderslev som frivillig, efter hun var værnepligtig samme sted. Det vil hun gerne udskifte med en plads som frivillig brandmand i Augustenborg.

- Det kunne jeg godt finde på. Så skal jeg heller ikke køre så langt. Nu har jeg muligheden og vil gerne hjælpe. Hvis det var ens eget liv, der stod spil, ville man jo også gerne, at der kom nogen og hjalp, siger den 30-årige kvinde, der som uddannet i Beredskabsstyrelsen kan gå direkte ind.

Læs mere om at være brandmand på www.blivbrandmand.dk og tjek Augustenborg-Bro Frivillige Brandværn ud på www.aug-brand.dk