Brandt bliver Sønderborgs talerør for landsbyerne

Anders Brandt

Anders Kirkegaard Brandt, 63 år, stammer fra den lille by Mesing nord for Skanderborg. Uddannet folkeskolelærer og har blandt andet været ansat på Nordborg Skole.Bosatte sig midt i 70'erne i Hundslev med sin kone, Birgitte, fra Tandslet. Sammen har de to voksne børn - Karen og Jakob samt fem børnebørn.



Blev valgt ind i Sønderborg Byråd for Enhedslisten for perioden 2014-2017 og var formand for landdistriktudvalget.



Er netop udpeget og valgt som medlem af Landdistrikternes Fællesråd.



Bonusinfo: Taler swahili og har et sommerhus i Tanzania, hvor han og familien tidligere har boet i omkring fire år.