Brandfolk forudser flere udfordringer i det nye år

Uanset om de er frivillige eller kommunalt ansatte, kan de knap 500 brandmænd i Sønderborg Kommune regne med, at der bliver nok at lave i 2019.

Heldigvis for Danish Crown i Blans har de fleste udrykninger dog været blinde. Jesper Simonsen har i 2018 således kun været med til at slukke småbrande i containere og skraldespande. Til gengæld har det frivillige brandværn i Vester Sottrup assisteret ved oversvømmelser i Haderslev:

Sydals: 2018 blev for mange brandværn i Sønderborg Kommune et ekstremt år. Fem dage inde i januar skulle Skovmose tørlægges - igen. Herefter fulgte forårsstorme efterfulgt af en knastør sommer, og knap var året slut, før der kom stormflod.

Ny model

Sønderborgs borgmester Erik Lauritzen, der også deltog i nytårsparolen, ser flere udfordringer:

- Byrådet sætter stor pris på den store indsats, men vi kommer også til at drøfte en model for det fremtidige beredskab. Vi vil gerne bevare det frivillige engagement, men vi skal også sikre os, at beredskabet har den muskelkraft, der skal til, forklarer han.

I samme åndedræt forsikrer han, at politikerne ikke har planer om at lukke frivillige brandværn. Der er brug for hver eneste frivillige. Men der er også brug for flere.

- Jeg ved, det rammer hårdt for de frivillige at høre, at de ikke kan løse alt. For de vil jo gerne klare alle opgaver. Men vi kommer til at ansætte flere folk i beredskabet, og vi kommer til at se på, om der ikke skal blødes på principperne om, at hvert enkelt værn passer sit eget territorium, siger Erik Lauritzen.

Jeppe Michelsen, Sønderborg Kommunens beredskabsinspektør, oplyser at Sønderborg Kommune fra 1. februar får seks nye beredskabsassistenter. De skal dække vagter fra kl. 6 til 18, primært i Sønderborg-området, men også assistere andre steder i kommunen.

- Vores største udfordring i 2018 har helt klart været tørkeperioden, hvor vi kørte fra den ene markbrand til den anden. Men tørken havde også den sidegevinst, at mange af de frivillige holdt ferie hjemme, fordi det var så godt vejr. De var klar til at rykke ud. Så dedikerede er mange, forklarer Jeppe Michelsen.