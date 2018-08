Branddamme skal prioriteres

ALS: - Brand og Redning har ikke noget at bruge branddammene til som vandforsyning længere. Flere steder som i Hørup og Hundslev har de brug for beskæring og en kærlig hold. Hvis vi ikke vil vedligeholde dem, må vi afvikle dem. Kommunen har pligt til at vedligeholde branddamme, siger Venstres medlem af teknik- og miljøudvalget Thomas Worm Larsen.

- Jeg er glad for, der bliver gjort noget med branddammen i Skovby. Den er tømt og renset op. Det er spild af ressourcer at hælde rent drikkevand i dammen, selv om den mangler vand. Det er et dilemma, vi har den tørreste sommer i mands minde. Turisterne ser som det første branddammen, når de kommer til Skovby siger han.

Ansvaret for branddamme er overgået fra Brand og Redning til kommunen.

- Det er landsbyens gadekær og ofte et billede, der tegner byen, når man kommer til den, siger anlægschef Henrik Littau, der arbejder på en prioriteret liste over branddamme, der skal oprenses og befries for beplantning langs bredderne.

Træerne omkring branddammen i Skovby får dog lov at stå, da de suger næringsstoffer til sig, mere end de forurener med løvfald i dammen.

- Branddammene ligger centralt i mange landsbyer. Du får ikke nogen til at flytte et sted hen, hvis det første synet møder, er et plumret hul, siger Thomas Worm Larsen.

Nabo til branddammen Claus Nielsen foreslår at hente de store mængder vand til at fylde branddammen op med renset spildevand. Henrik Littau vil ikke udelukke at se på, om der kan findes en løsning i den retning.