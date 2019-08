Sønderborg: Der blev onsdag ved 19.30-tiden rykket ud fra Sønderborg Brand & Redning til en etageejendom i Ringgade, hvor der var observeret en voldsom røgudvikling. Røgen kom fra stueetagen.

Det viste sig dog heldigvis, at røgen ikke var resultatet af en brand, men kom fra en røgmaskine, som to unge mænd på henholdsvis 23 og 31 år var i gang med at teste.