Ulkebøl: Klokken 01.35 nytårsnat blev politiet kaldt til Stenbjergparken for at foretage en brandundersøgelse, fordi der var gået ild i en sofa i et kælderrum. Det formodes, at årsagen var en vildfaren nytårsraket, men det undersøges nærmere. Det skete ingen personskade.