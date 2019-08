Brand i juli: Produktion på fabrik står fortsat stille

En brand midt i juli har medført, at ingrediensvirksomheden Essentia i Gråsten først om 1-2 uger igen kan begynde at producere.

Der var allerede planlagt en sommerlukning frem til august, og ellers har de omkring 20 medarbejdere på fabrikken i Gråsten holdt ekstra ferie samt brugt tid på at rengøre og rydde op efter branden.

Branden har og kommer til at koste noget, men hvor meget har Essentia ikke det fulde overblik over endnu. Den har så godt som ikke ramt kunderne, i det man har serviceret dem med varer fra lageret.

Han håbede i første omgang, at produktionen kunne køre igen i begyndelsen af august.

- Vi har ikke startet produktionen op endnu, fordi der er leveringstid på en ny kedel. Vi har derfor lejet en midlertidig kedel udefra, så vi om 1-2 uger kan begynde at producere igen men ikke for fuld kraft, forklarer direktør Asger Jacobsen.

Gråsten: Det har taget længere tid end først forventet, at få Essentias produktion i Gråsten op at køre igen efter en brand den 17. juli.

Asger Jacobsen, direktør for Essentia

Alt er overholdt

Branden brød ud ved 19.30-tiden den 17. juli og meldingen var, at 3000-4000 liter olie brændte, men ilden nåede heldigvis aldrig at sprede sig til olietanken.

Branden begyndte i et fyrrum og spredte sig til et værksted ved siden af samt til kontorer ovenpå. Omkring 45 brandmænd fra syv værn rykkede ud og fik hurtigt kontrol over flammerne.

Der skete kun materielle skader ved branden. Ingen mennesker kom noget til. Årsagen til branden er nu blevet nærmere undersøgt, og det viser sig, at det var en defekt pakning i en cirkulationspumpe, der havde antændt olien.

- Vi har ikke kunnet forebygge branden. Alt er blevet overholdt - serviceaftale, løbende vedligeholdelse. Men det her giver selvfølgelig anledning til at se på, om vi skal gøre noget andet fremadrettet, siger direktør Asger Jacobsen, der både roser medarbejdernes håndtering af branden samt brandmændenes indsats.

På fabrikken i Gråsten bliver der produceret ingredienser til blandt andet fødevarer som kødprodukter, sover, supper og bouillon.