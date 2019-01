Brancheorganisation: Uacceptabel hjemtagning i Sønderborg

Ligesom Transportens Arbejdsgivere vil ITD nu også bede Sønderborg Kommune om aktindsigt i beregningerne bag Sønderborg Forsynings kontrolbud. ITD opfordrer desuden kommunalpolitikerne i Sønderborg til at granske kontrolbuddet nærmere og i bedste fald at lade budrunden gå om.

- Det er stærkt kritisabelt, som vi oplever det her, at Sønderborg Forsyning kan underbyde private virksomheder med et urealistisk lavt kontrolbud. Set fra vores bord er det på høje tid, at der kommer et opgør med den urimelige konkurrence fra offentlige affaldsvirksomheder, der skubber de private aktører ud af markedet, siger Lasse Kristoffersen, politisk konsulent i ITD.

Sønderborg: ITD - brancheorganisation for den danske vejgodstransport bakker nu op Meldgaard Miljø og Knud Erik Heissel, der fra marts 2020 mister opgaven med at køre skrald og genbrug i Sønderborg kommune til Sønderborg Forsyning. Det skriver Transportmagasinet.dk.

Christiansborg skal på banen

Ifølge ITD er hjemtagningen af affald i Sønderborg Kommune igen et eksempel ud af en række på, at der er behov for en gennemgribende revision af affaldslovgivningen på nationalt plan. Her har forhandlingerne omkring regeringens forsyningsstrategi ligget stille siden præsentationen i 2016.

- Vi kan endnu engang kun opfordre politikerne på Christiansborg til at indfinde sig ved forhandlingsbordet, så der kan findes en holdbar løsning, som dæmmer op for kommunernes mulighed for at drive offentlig vognmandsforretning, siger Lasse Kristoffersen til Transportmagasinet.

ITD vil også fremlægge sagen for medlemmer af Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget.