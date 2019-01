Brancheorganisation: Forsyningsselskab bør holde sig fra skrald

Sønderborg: - Det er under al kritik, at Sønderborg Forsyning i første omgang blev kåret som vindere af kontrolbuddet på indsamling af husholdningsaffald på grund af en regnefejl.

Det siger Lars William Wesch, direktør for ATL Transportens Arbejdsgivere, der organiserer mange af de private operatører i branchen.

- Vi har taget til efterretning, at Sønderborg Forsyning i fredags har besluttet at udbuddet skal gå om og give Sønderborg Forsyning mulighed for at skrive et nyt tilbud.

Selv om Sønderborg Forsyning har valgt at lade kontrolbuddet gå om, mener direktøren dog ikke at sagen er afsluttet af den grund.

- Alt hvad vi, virksomhederne og Sønderborgs borgere ved lige nu er jo blot, at der har været konstateret en regnefejl. Hvad den konkret betød for at kontrolbud, der var otte millioner kroner billigere end det næstbilligste bud, ved vi intet om lige nu, siger Lars William Wesch.

ATL, ITD - brancheorganisation for den danske vejgodstransport samt Dansk Erhverv begærede alle i sidste uge aktindsigt i sagen og har nu modtaget materiale fra Sønderborg Forsyning.